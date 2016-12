Piacenza, cadavere legato e con un sacchetto in testa: forse un suicidio

21:03 - Il cadavere di un uomo di 49 anni è stato trovato nel letto della sua abitazione con piedi e mani legati e in testa un sacchetto di cellophane. Sarebbe morto per soffocamento. E' successo a Castelsangiovanni, in provincia di Piacenza. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, dal gioco erotico finito male all'omicidio, ma dai primi accertamenti sembra prevalere quella di un suicidio atipico.

Dopo i rilievi del nucleo investigativo, insieme al sostituto procuratore Emilio Pisante e al medico legale, gli inquirenti propendono per un gesto estremo da parte dell'uomo. Lo stato dei luoghi, per come sono stati trovati, non avrebbe evidenziato la presenza di altre persone. Nemmeno sul cadavere sarebbero presenti i segni di una colluttazione. Sulla salma verrà comunque compiuta l'autopsia.