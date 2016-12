Parmalat, 2 arresti dopo Cassazione

01:36 - Dopo la sentenza definitiva sul crac della Parmalat emessa il 7 marzo dalla Cassazione, sono stati arrestati per esecuzione pena Domenico Barili, 81 anni, ex braccio destro di Calisto Tanzi e suo uomo marketing, e Luciano Silingardi, 73 anni, ex presidente di Cariparma, poi nel cda del gruppo di Collecchio. L'operazione è stata eseguita dai carabinieri. Barili è stato colto da malore, trasferito all'ospedale e piantonato.