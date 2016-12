Parma,scappato con figlio: indagato

19:10 - Maurizio Rigamonti, l'uomo fuggito con il figlio Leo il 3 gennaio e rientrato oggi a Parma, è indagato a piede libero per sottrazione internazionale di minore. "Sto bene, grazie per l'attenzione che ci avete dato. Non posso parlare, non posso dire altro", ha dichiarato Rigamonti uscendo dalla Questura di Parma. Il bambino, di 8 anni, è al centro di una contesa tra il padre e la madre, Lura Calder.