Morto fratello di Calisto Tanzi

18:50 - E' morto a Parma Giovanni Tanzi, fratello dell'ex patron della Parmalat, Calisto. Aveva 70 anni e da tempo era malato di cuore. Il decesso è avvenuto venerdì, giorno in cui la Cassazione lo aveva condannato in via definitiva a 10 anni e due mesi per il crac. La notizia è stata resa nota oggi dalla famiglia. I funerali saranno celebrati martedì nella chiesa del Sacro Cuore.