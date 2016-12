19 agosto 2014 Morì cadendo dal terzo piano

Fu omicidio: arrestato l'amico La fine della 37enne Daniela Puddu, il 14 giugno nel Piacentino, aveva lasciato aperti molti dubbi. Ora gli investigatori hanno scoperto che non fu un suicidio ma un delitto

20:12 - Daniela Puddu, 37enne di origine sarda, era morta in circostanze sospette il 14 giugno a Fiorenzuola d'Arda, nel Piacentino, cadendo dalla finestra della sua casa al terzo piano. Inizialmente si era pensato a un suicidio, ma già dopo qualche giorno gli investigatori ipotizzarono un omicidio. Ora i carabinieri hanno arrestato con questa accusa un 35enne, amico della vittima. L'uomo si trova nel carcere di Piacenza in attesa dell'interrogatorio.

Le indagini dei carabinieri erano iniziate la sera stessa della morte della 37enne e ben presto l'ipotesi del suicidio era stata esclusa a favore di quella dell'ennesimo femminicidio. La donna era precipitata sul marciapiedi dopo un volo di una decina di metri dal terzo piano della palazzina in via Illica. Dopo una corsa disperata in ambulanza all'ospedale di Fiorenzuola, era morta nella notte a causa dei gravissimi traumi.



Ai militari del Nucleo operativo la scena era apparsa subito sospetta, e l'attenzione dei carabinieri si era concentrata sul 35enne, che era stato ascoltato. A insospettire i militari (Nucleo radiomobile e aliquota operativa) una ferita profonda al fianco sinistro trovata sul corpo della 37enne, oltre ad alcune testimonianze che avrebbero fatto intendere che la ragazza non si sarebbe gettata di sua volontà dalla finestra, ma che sarebbe stata spinta con la forza da qualcuno. Qualcuno che era nell'appartamento insieme a lei e con il quale potrebbe avere avuto un acceso diverbio poi degenerato.



In questi due mesi gli investigatori piacentini hanno raccolto una serie di elementi tecnici in seguito ai quali è stata disposto l'arresto nei confronti dell'uomo.