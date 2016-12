Modena, 11enne travolto e ucciso

00:53 - Un bambino di 11 anni è morto investito da un'auto a Massa Finalese, frazione di Finale Emilia, nel Modenese. L'incidente è avvenuto a un centinaio di metri dall'abitazione dove viveva il ragazzino. Per cause da accertare l'11enne, in bicicletta, è stato travolto da una vettura guidata da un 50enne. Sia la bici che la vettura procedevano nella stessa direzione. Il corpo è stato trascinato per diversi metri prima di finire in un fosso.