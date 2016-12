Medici:"Stabili le condizioni di Bersani, prognosi riservata"

16:41 - Restano stabili le condizioni di salute dell'ex segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, colpito da emorragia cerebrale domenica mattina. "E' cosciente, collaborante e permane l'assenza di deficit neurologici", si legge nel bollettino medico diffuso dall'ospedale di Parma. "Il paziente rimarrà in terapia intensiva per almeno cinque giorni, il tempo necessario per l'evoluzione della situazione clinica. La prognosi rimane riservata", concludono i medici.

Anche se la situazione post operatoria di Pier Luigi Bersani è positiva, i tempi di recupero saranno "medio-lunghi", ha spiegato Maria Luisa Caspani, primario di rianimazione dell'ospedale Maggiore di Parma.



Bersani, ha spiegato la dottoressa Caspani, "rimarrà in riabilitazione anche per i prossimi 4-5 giorni perche' ancora ci sono rischi per potenziali complicazioni, legate a problematiche cerebrali, che pero' non si stanno evidenziando". Prima di lasciare l'ospedale, in ogni caso, sarà necessario un periodo di decorso in un altro reparto.



Bersani, anche oggi, ha brevemente parlato solo con i familiari, come prevede - ha ricordato il direttore dell'ospedale Leonida Grisendi - la degenza in rianimazione.