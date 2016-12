20 gennaio 2014 Maltempo, un disperso nel Modenese

Liguria,recuperato il corpo del medico L'uomo è sparito nelle acque di un canale nel Modenese dove la protezione civile sta dando assistenza a oltre 600 sfollati. E' stato individuato intanto il corpo del medico caduto domenica in un torrente in Liguria.

13:34 - I vigili del fuoco stanno cercando un uomo disperso in acqua nella zona di Bastiglia, in provincia di Modena. Si tratterebbe di un residente della zona che con un gommone di sua proprietà stava prestando soccorso ad altre persone. Ad un certo punto però sarebbe caduto in acqua. I vigili del fuoco sono invece riusciti a salvare una seconda persona che era in difficoltà.

Nel Modenese ridotta falla Secchia, 600 sfollati - La scorsa notte i lavori hanno consentito di ridurre la falla dell'argine del fiume Secchia, nel Modenese, con l'impiego di massi di grandi dimensioni. A Bastiglia sono tuttora in corso le operazioni di evacuazione di cittadini rimasti nelle case circondate dall'acqua dopo la piena del fiume. I lavori dell'Aipo di ripristino degli argini, spiega la Provincia di Modena, proseguiranno nelle prossime ore. Quasi 600 gli sfollati assistiti. Aperti sei centri di accoglienza a Modena, Carpi, Medolla e Mirandoli dove sono state assistite 270 persone alle quali si aggiungono 250 persone alle quali la Protezione civile ha trovato sistemazione negli alberghi, mentre altri 70 persone 'fragili' (anziani e non autosufficienti) sono state sistemate in strutture sanitarie dal 118.



Gli allagamenti hanno raggiunto la provinciale 2 Panaria bassa allagando alcune aree intorno a Bomporto, tra cui la zona artigianale e lambendo la frazione di Solara. Allagata anche un'ampia zona tra il Naviglio e il Panaro a sud di Bastiglia e Bomporto fino a Villavara e nei pressi di Albareto, per ora risparmiato dalle acque.



A causa degli allagamenti restano chiuse la strada provinciale 2 Panaria bassa nel tratto tra Camposanto e Modena e la statale 12 Canaletto tra Bastiglia e Modena. Chiusa anche la provinciale 1 tra Sorbara e Bomporto.



Per la piena tuttora in corso dei fiumi restano chiusi anche il ponte Alto e ponte dell'Uccellino a Modena sul Secchia, il ponte di Finale Emilia sul Panaro e il ponte vecchio di Navicello. Riaperti il ponte tra Ravarino e Bomporto sulla provinciale 1 e il ponte Motta a Cavezzo.



Preallarme per il Panaro nel Bolognese - Fase di preallarme per la piena del Panaro: l'allerta arriva dalla Protezione civile regionale e riguarda il comune di Crevalcore, nel Bolognese, viste le diffuse precipitazioni delle ultime ore, e gli alti livelli idrometrici registrati, con il superamento del livello 2 (appunto, il preallarme). L'allerta è attivata a partire dalle 13, e sono possibili allagamenti delle aree golenali con potenziale interessamento di abitazioni private.



Medico travolto in Liguria, recuperato il corpo - In provincia di Genova è stato trovato il medico travolto da un torrente. Il suo corpo è stato recuperato nei pressi dello sbocco in mare del torrente. Elias Kassabij, siriano di 66 anni, era stato investito dalla piena del rio Sessarego sulle alture di Bogliasco. Il medico legale Marco Salvi ha eseguito una prima ricognizione esterna del cadavere constatando traumi e ferite. La forza dell'acqua ha stracciato gli abiti del dottore. Accanto al corpo sono stati recuperati gli strumenti medici che Kassabij custodiva nella borsa.