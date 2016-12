Maltempo: neve in Emilia-Romagna

21:52 - Dalle prime ore della mattina nevica sull'Emilia-Romagna. La neve nel Bolognese ha iniziato a cadere attorno alle 7.30, inizialmente mista ad acqua, per poi intensificarsi nel corso delle ore. L'allerta della protezione civile su tutta l'Emilia-Romagna sarà in vigore sino alle 8 di mercoledì. Nonostante il nevischio non si segnalano problemi particolari sulla rete autostradale.

Acqua alta a Venezia - Il maltempo crea disagi anche in Laguna, dove il Centro previsioni e segnalazioni maree di Venezia ha registrato alle 8,30, al mareografo di Punta della Salute, una marea massima di 118 centimetri rispetto allo zero mareografico. Un'alta marea di tale dimensioni ha l'effetto di allagare una superficie pari al 20% della viabilità pedonale cittadina, con un livello che varia da pochi millimetri a una media intorno ai 35 centimetri in piazza San Marco, l'area più bassa di Venezia. Mercoledì la marea sarà molto sostenuta.



Milano, convocata unità di crisi per neve - Il Comune di Milano ha convocato l'unità di crisi in attesa delle nevicate previste per mercoledì e giovedì. Il tavolo, al quale siederanno assessorato alla Mobilità, Polizia locale, Protezione civile, Amsa, Atm, A2A e il Nucleo comunale di intervento rapido, servirà "per programmare tutti gli interventi necessari nell'eventualità in cui la neve si fermasse a terra", spiega Palazzo Marino in una nota.