Madre Aldrovandi: politica risponda

14:44 - "La politica non può più chiudere gli occhi". Patrizia Moretti, la madre di Federico Aldrovandi, chiede che le istituzioni "intervengano e prendano i provvedimenti adeguati" per rispondere a episodi come quello di ieri, quando esponenti delle forze dell'ordine hanno applaudito i colleghi condannati in via definitiva per la morte del giovane. E aggiunge: "Chiedo che la polizia cambi registro. Gli agenti onesti si uniscano a me".