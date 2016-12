La polizia indaga su cinque episodi: è caccia all'uomo

15:22 - A Bologna è caccia all'uomo che ha violentato cinque ragazze: ci sono due o tre sospettati. Uno in particolare corrisponde all'identikit fornito dalle vittime. La polizia parla anche di un altro solido elemento d'accusa che per ora non può essere rivelato. Si stanno visionando i filmati delle telecamere di sicurezza sparse per il centro della città, e contemporaneamente si stanno svolgendo degli interrogatori tra le vittime e i personaggi legati agli ambienti frequentati dai sospettati; l'indagine è condotta dal pm Laura Sola.