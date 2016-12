Irrompe armato in ospedale e sequestra 3 persone: preso

00:12 - Armato con un coltello e una pistola, poi risultata a pallini, un 44enne disoccupato con problemi di droga ha fatto irruzione nell'ospedale di Mercato Saraceno, in provincia di Forlì-Cesena, chiedendo morfina poiché era in crisi di astinenza. L'uomo ha quindi preso in ostaggio tre persone e si è barricato in una stanza per un paio d'ore, prima di arrendersi ai carabinieri. Il 44enne è stato arrestato per sequestro di persona.

Originario di Cesenatico e residente a Mercato Saraceno, l'uomo era agitato e, secondo quanto riferito dai testimoni, aveva un atteggiamento violento e minaccioso. Quando è stato dato l'allarme sono intervenuti i carabinieri: il comandante della Compagnia di Cesena, maggiore Diego Polio, ha avviato una lunga trattativa per cercare di farlo desistere. Dopo un paio d'ore, non avendo vie di uscita, si è arreso.