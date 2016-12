Interrotta linea Bologna-Rimini

09:07 - Disagi tra Bologna e Rimini, dopo che la linea ferroviaria è stata interrotta in entrambe le direzioni per l'uscita dai binari, a Forlì, di un carro di un treno merci della compagnia Cross Rail partito da Falconara (Ancona) e diretto a Milano smistamento. Non ci sono stati danni a persone. I treni a lunga percorrenza e alcuni interregionali vengono deviati via Ravenna, con un aumento dei tempi di percorrenza di circa 90 minuti.