Incidente sulla A1: grave Bormioli

15:40 - Grave incidente stradale per l'imprenditore parmigiano del vetro Rocco Bormioli. La sua auto, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro un camion che procedeva sulla stessa corsia lungo l'Autostrada del Sole, in prossimità del casello di Modena Nord. Bormioli, 55 anni, è ora ricoverato all'ospedale di Baggiovara di Modena ed è in gravi condizioni.