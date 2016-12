Incidente sul lavoro nel Ravennate

06:17 - Un operaio di 56 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro verificatosi nel pomeriggio di venerdì a Villa Prati, nel Ravennate, all'interno di un'azienda agricola. Secondo i primi rilievi di Carabinieri e medicina del Lavoro, l'uomo è caduto su un tubo dell'impianto di irrigazione mentre stava facendo manutenzioni. E' stato quindi portato in elicottero al Bulafini di Cesena: non sarebbe in pericolo di vita.