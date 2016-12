Imola, 18enne muore in moto

23:44 - Uno studente liceale imolese diciottenne, Pietro Veneri, è morto in un incidente stradale nel quartiere Pedagna. In sella a una moto, nei pressi di un incrocio si è scontrato con una vettura e, dopo essere stato sbalzato sull'asfalto, per lui non c'è stato niente da fare. La vittima giocvava a basket nell'under 19 elite dell'Andrea Costa ed era maestro di tennis. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polstrada.