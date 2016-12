Giallo a Piacenza, secondo camionista polacco trovato morto

20:01 - Un altro camionista è stato trovato morto in circostanze misteriose a Piacenza. Il cadavere, con il volto tumefatto, è stato rinvenuto nel parcheggio di un polo logistico in periferia. Si tratta di un polacco di 54 anni, ed è il secondo caso in pochi giorni: l'8 giugno, nella stessa zona, vicino a un tir era stato scoperto il cadavere di un autotrasportatore polacco. Gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, dal malore al delitto seriale.

Quando sul posto questa mattina sono arrivati i sanitari del 118, l'uomo era già morto da tempo. Delle indagini si stanno occupando gli agenti della squadra mobile di Piacenza coordinati dalla procura che ha disposto l'autopsia nelle prossime ore.



Impressionante la coincidenza della nazionalità di entrambi i camionisti deceduti, polacca appunto, che potrebbe far propendere per la morte violenta. Ipotesi esclusa fino ad oggi dagli inquirenti, che ritenevano nel primo caso più plausibile la morte accidentale. Questo secondo e ravvicinato caso però trasforma in giallo la vicenda.