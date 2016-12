Fuma canna e sta male a scuola:i CC scoprono un giro di spaccio

10:17 - Una studentessa minorenne ha avuto un malore a scuola dopo aver assunto stupefacenti. I carabinieri di Castelnovo Monti, nel Reggiano, hanno così scoperto un rituale che si svolgeva ormai da qualche mese: ragazze e ragazzi adolescenti della provincia di Reggio Emilia si sballavano prima delle lezioni con una regolarità di circa due volte la settimana.

I militari hanno quindi denunciato alla Procura reggiana e alla Procura dei minorenni di Bologna per spaccio di sostanze stupefacenti un 18enne e due minorenni. Uno dei due minori è anche accusato di lesioni come conseguenza di altro reato: sarebbe stato lui a procurare la "canna" fumata dalla studentessa che si è poi sentita male a scuola.



Secondo i carabinieri, da alcuni mesi un gruppo di ragazze, tutte minorenni, prima di entrare a scuola faceva uso di stupefacenti forniti (a volte gratuitamente e in altri casi a pagamento) dai tre denunciati.