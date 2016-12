Franzoni, permesso premio in relax tra famiglia e giardinaggio

12:30 - Difficile, almeno fino all'ultima perizia che dovrebbe decidere sugli arresti domiciliari, pensare di riuscire a passare il permesso premio in assoluta intimità. Così Annamaria Franzoni, tornata a Ripoli Santa Cristina per stare con suo marito Stefano Lorenzi e i suoi due figli Davide e Gioele, viene immortalata intenta a potare un albero. Sorride, sembra felice, fino a quando un vicino non l'avvisa della telecamera nascosta e lei si rifugia in casa infastidita.



Scene di vita ordinaria di una detenuta che, per anni, ha fatto parlare tutta l'Italia trasmesse dalla trasmissione di Retequattro Quarto Grado.