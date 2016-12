Franzoni, ok capacità genitoriale

13:59 - "La capacità genitoriale di Annamaria Franzoni è intatta". Lo rileva l'ordinanza che accoglie l'istanza di detenzione domiciliare speciale per assistere il figlio minore, presentata dalla donna condannata a 16 anni. Nella concessione della detenzione domiciliare ad Annamaria Franzoni il tribunale di Sorveglianza ha inoltre osservato che per prendere questo tipo di decisione non è necessaria la confessione del crimine commesso.