Fondi Emilia, consigliere patteggia

14:57 - C'è un primo esito giudiziario nelle inchieste sui rimborsi ai consiglieri regionali dell'Emilia Romagna. L'ex Idv Paolo Nanni, in carica tra il 2005 e il 2010, ha patteggiato una condanna a un anno e undici mesi davanti al gup, Andrea Scarpa. Nanni era accusato di peculato per essersi appropriato di 277.292 euro erogati dalla Regione. Condannata in rito abbreviato a 18 mesi la figlia, Olimpia Nanni, accusata in concorso con il padre.