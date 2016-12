Feto morto in campo nomadi,indagini

09:46 - Accertamenti dei carabinieri su una donna romena di 22 anni che ha partorito un feto di circa sei mesi, trovato morto in un campo nomadi della periferia di Bologna. Il cordone ombelicale sarebbe stato reciso dal compagno della ragazza, un romeno di 23 anni. I militari stanno sentendo le persone presenti per capire se ci sono responsabilità per la morte del feto o se si tratti di un aborto spontaneo in condizioni precarie.