22:33 - Tre persone sono morte e altre cinque, di cui una in maniera gravissima, sono rimaste ferite in un incidente stradale tra un'auto Polo e un furgone avvenuto nel Comune di Comacchio, nel Ferrarese. Sembra che per una mancata precedenza i due mezzi si siano scontrati. Sulla Polo viaggiava un 23enne, mentre sul furgone c'erano otto serbi.