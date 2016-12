Estrae coltello su treno: arrestato

21:01 - Ha terrorizzato i passeggeri in una carrozza del treno regionale Ancona-Ravenna. Protagonista un 30enne pugliese residente in Romagna, che ha tirato fuori un coltellino e si è messo a inveire, in particolare contro le Ferrovie dello Stato. Una decina i passeggeri che si trovavano nella carrozza, terrorizzati dalla violenza dell'uomo che ha preso a scalfire col coltello i sedili del vagone. E stato avvertito il 113. L'uomo è stato bloccato