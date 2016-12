Emilia, autovelox irregolari: indagati dirigenti e funzionari di polizia

09:27 - Cinque tra dirigenti e funzionari della polizia municipale del Comprensorio Terre d'Acqua, che opera in diversi comuni del Bolognese, sono indagati per falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici e abuso d'ufficio nell'inchiesta "Fast and Furious" su autovelox irregolari, condotta dalla GdF. Agli indagati sono stati notificati avvisi di garanzia.

A luglio, nell'ambito dell'indagine, le Fiamme Gialle avevano sequestrato al Comando del corpo intercomunale vari documenti riguardanti 12 autovelox installati nei comuni di Anzola Emilia, Calderara di Reno, San Giovanni in Persiceto, Crevalcore, Sala Bolognese e Sant'Agata Bolognese. Sotto la lente dei finanzieri erano finiti anche 15mila verbali emessi tra il 2006 e il 2012 per superamento dei limiti di velocità.



Nelle ultime ore, su disposizione della Procura bolognese, i finanzieri hanno eseguito perquisizioni nelle residenze di cinque tra funzionari e dirigenti della municipale del Comprensorio Terre d'Acqua.



Le attività dei militari - spiega una nota della guardia di finanza - costituiscono la prosecuzione delle indagini, tuttora in corso, che riguardano alcuni atti di proroga per l'appalto del ciclo della cartolarizzazione dei verbali affidato, dal 2006 al 2012, ad una società privata in virtù di affidi "temporanei" di sei mesi in sei mesi, in violazione delle norme che fissano criteri temporalmente inderogabili sugli appalti.



L'attenzione si era già soffermata a luglio sull'impiego da parte della Municipale di apparecchiature elettroniche (autovelox 104 c2) e di un sistema automatico di stampa (videosystem) il cui utilizzo combinato non è omologato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.