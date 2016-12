6 gennaio 2014 Cuperlo e Renzi in visita da Bersani "Abbiamo ancora bisogno di lui" Al Maggiore di Parma, a trovare l'ex segretario del Pd dopo il malore, sono arrivati molti colleghi di partito. Matteo Renzi: "Lo aspetto per tornare a discutere" Tweet google 0 Invia ad un amico

18:17 - Non solo i familiari hanno raggiunto, all'ospedale Maggiore di Parma, l'ex segretario del Pd, Pier Luigi Bersani. Al reparto in cui si trova ricoverato, sono arrivati anche molti colleghi di partito. Tra gli altri, in visita anche il viceministro dimissionario all'Economia Stefano Fassina, che ha detto: "Abbiamo ancora bisogno di lui". Il presidente Gianni Cuperlo ha commentato: "Ci ha fatto prendere un bello spavento". Arrivati poi i parlamentari Roberto Speranza e Maurizio Martina e il presidente della Regione Emilia Romagna Vasco Errani. Matteo Renzi è arrivato nel tardo pomeriggio: "Lo aspetto per tornare a discutere"