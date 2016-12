Crisi, imprenditore edile s'impicca

23:01 - Un imprenditore edile di 53 anni di Modena si è ucciso impiccandosi per i debiti accumulati per la crisi. L'uomo ha scritto un messaggio disperato ai familiari per spiegare i motivi del gesto. A più riprese avrebbe comunque manifestato le proprie difficoltà nel lavoro. Il corpo è stato trovato da un parente nel solaio di casa, sede legale della sua azienda, nella zona del centro storico. Viveva insieme alla moglie e ai due figli.