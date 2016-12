26 giugno 2014 Concessi i domiciliari alla Franzoni

19:44 - Annamaria Franzoni è stata ammessa alla detenzione domiciliare. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, accogliendo l'istanza della difesa. Il collegio ha così sciolto la riserva dopo l'udienza in cui era stata discussa la perizia psichiatrica che aveva escluso il rischio di recidiva di figlicidio per la Franzoni. La donna, da oltre sei anni in carcere, sta scontando una pena di 16 anni di reclusione per l'omicidio del figlio Samuele.

La Franzoni, circa due ore dopo la decisione del Tribunale e una volta sbrigate le formalità burocratiche, ha lasciato il carcere di Bologna. Alle 18.34 è giunta a Ripoli Santa Cristina dove abita la famiglia. In auto con lei c'era la sua amica del cuore, Elisabetta Armenti.



Divieto di tornare a Cogne - L'ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Bologna stabilisce però che la Franzoni non potrà tornare a Cogne. I giudici le proibiscono di mettere piede nel Comune della Val d'Aosta dove fu commesso l'omicidio del figlio. Samuele Franzoni fu trovato morto nella casa di Cogne dei genitori nel gennaio del 2002. Annamaria Franzoni si è sempre dichiarata innocente.



Per i domiciliari non serve aver confessato il delitto - Nella concessione della detenzione domiciliare il tribunale di Sorveglianza ha osservato che per prendere questo tipo di decisione non è necessaria la confessione del crimine commesso. I giudici sottolineano anche il percorso graduale e progressivo di responsabilizzazione che la Franzoni, ammessa da tempo al lavoro esterno, ha fatto dal carcere alla vita fuori.



Capacità genitoriale intatta - La capacità genitoriale della Franzoni è intatta, sottolinea poi l'ordinanza. I giudici rimandano infatti a due provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, che hanno confermato la capacità di Franzoni. I documenti erano stati acquisiti anche per svolgere la perizia psichiatrica del prof. Augusto Balloni.