Clini indagato anche per corruzione

21:57 - Oltre che per peculato, l'ex ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, è indagato a Ferrara anche per corruzione: è quanto emerge dall'ordinanza di custodia cautelare del gip, Piera Tassoni. Clini è accusato di corruzione anche a Roma, e non è escluso che i presunti episodi oggetto dell'inchiesta ferrarese siano, almeno in parte, gli stessi contestati dalla Procura della Capitale, dove quindi gli atti potrebbero confluire.