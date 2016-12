Cesenatico,rogo in camper: un morto

17:35 - Una donna è morta in seguito a un rogo divampato all'interno di un camper a Cesenatico (Forlì-Cesena), nel parcheggio accanto alla Rocca, vicino alla statale Adriatica. La vittima, sui 35 anni e di nazionalità italiana, era all'interno del mezzo da sola e probabilmente stava cucinando quando è scoppiato l'incendio. Gli investigatori propendono per l'incidente. Sul posto per i rilievi del caso i carabinieri.