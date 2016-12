Cesenatico, la madre di Pantani ricoverata per troppo stress

12:01 - La madre di Marco Pantani, Tonina, è andata in ospedale dopo aver accusato un malessere. Lo ha comunicato lei stessa in un messaggio su Facebook: "Purtroppo non è stata una bella giornata mi hanno ricoverato troppo stress, il cuore fa i capricci". La madre del Pirata e' andata al pronto soccorso di Cesenatico, e da lì è stata portata a Cesena al Bufalini per accertamenti in cardiologia. La donna è già rientrata a casa.

"Io capisco tutto, ma non toglietemi la mia libertà che divento cattiva. Giornalisti e tv non ti lasciano vivere, li vedi da tutte le parti: davanti a casa e al museo, ma non accetto che mi corrano dietro al cimitero", aveva detto giovedì dopo una ressa con i reporter. "Mi sono sentita braccata da persone che mi riprendevano: non ci ho visto più e la mia reazione è stata quella prima di parlare, ma continuavano a riprendermi e io ho cominciato a prenderli a calci e borsate".