Bologna, Alì cerca moglie italiana

Cercasi una ragazza per sposare". Firmato Ali. Chiunque leggendolo penserebbe a una presa in giro, invece no. E' tutto vero. In un muro del centro di Bologna, mischiato tra tanti, tantissimi annunci spunta questo messaggio. Alì esiste, ha 26 anni ed è un giovane pakistano arrivato in Italia tre anni fa in fuga da un paesino vicino a Islamabad dove il terrorismo dei talebani riempie ogni giorno le strade e le piazze di morti innocenti. Usando qualsiasi mezzo per arrivare in Italia, ha trascorso sei mesi in un centro di accoglienza siculo poi ha chiesto e ottenuto asilo politico.

A Bologna Alì, ha trovato un lavoro di fattorino, ma la burocrazia e la lingua ce la stanno mettendo tutta per rendergli la vita difficile. Così ha pensato ad una soluzione: trovare moglie una brava ragazza, tassativamente italiana, e possibilmente non grassa. Una richiesta strana, talmente strana da spingere il giovane ha offrire alla candidata cinquemila euro. Insomma un certificato di cittadinanza ottenuto con uno di matrimonio anche se in Italia non funziona proprio così... E l'amore??? Alì è sicuro che anche quello arriverà.