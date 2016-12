21:03 - Un poliziotto di 33 anni, agente della Polizia ferroviaria, si è ucciso sparandosi un colpo con la pistola di ordinanza, nella stanza che occupava nella caserma di via Casarini a Bologna. Verso le 18.10 è intervenuto il 118. L'uomo non ha lasciato biglietti, ma al momento non vengono formulate ipotesi diverse da quella del suicidio.