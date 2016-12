Bologna, abusi sulla compagna e sulle figlie di lei: 40enne ai domiciliari

13:27 - Ha maltrattato, minacciato di morte e violentato in diverse occasioni la compagna con cui conviveva da 8 anni e le due figlie della donna, entrambe sotto i 14 anni. L'uomo, un 40enne dell'Est Europa, è agli arresti domiciliari. Le vittime si trovano ora in una struttura protetta. Gli abusi sessuali si sarebbero verificati dal 2009 al 2013, fino a quando a novembre la donna, italiana, 40 anni, ha denunciato il compagno.

Le violenze alla compagna non erano soltanto abusi sessuali, ma consistevano anche in insulti, minacce e privazioni di cibo e denaro. Il tutto avveniva alla presenza delle bambine. La madre non era comunque a conoscenza degli abusi sulle figlie (perpetrati più volte), che venivano violentate una alla presenza dell'altra.



A novembre del 2013 la donna ha denunciato in Questura il compagno per le vessazioni subite e solo dopo, una volta che le minorenni le hanno raccontato i fatti, ha denunciato anche quelle violenze. Circa tre mesi fa il Tribunale per i minorenni ha disposto a carico dell'uomo l'allontanamento dalla famiglia e il divieto di avvicinamento. Disposizioni che sono state violate in due occasioni dal 40enne, che avrebbe tentato di avvicinare le bambine in luoghi pubblici.



Il pm Augusto Borghini ha chiesto il carcere per maltrattamenti in famiglia aggravati e violenza sessuale pluriaggravata e continuata. Il gip ha disposto però i domiciliari, che il 40enne trascorre in un'abitazione di conoscenti.