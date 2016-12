23:10 - Un uomo di 74 anni è stato travolto e ucciso da un'auto a Malalbergo, nella Bassa Bolognese. Per i soccorsi è intervenuto anche l'elicottero del 118, ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Sull'incidente, avvenuto in via Corso Baricella, indagano i carabinieri.