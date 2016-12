08:06 - Un bimbo di due anni e mezzo è stato travolto e ucciso sotto gli occhi della madre che stava attraversando la strada a Tintoria, frazione di Minerbio, nel Bolognese, tenendolo per mano. Il guidatore dell'auto, che si è fermato subito dopo l'incidente, è sotto shock, così come la madre del piccolo, nato in italia da genitori di origine marocchina.

Il bambino è stato prelevato dagli uomini dell'Elisoccorso del 118 e portato in condizioni disperate all'ospedale Maggiore di Bologna, dove però è arrivato senza vita. Il mezzo che lo ha investito è stato sequestrato, e sono in corso accertamenti sullo stato psicofisico dell'investitore.



E' il terzo caso in pochi giorni di bimbi investiti e uccisi in Emilia-Romagna. Domenica sera un pirata della strada ha travolto e ucciso Gionatan La Sorsa, di nemmeno 3 anni, alle porte di Ravenna: un bulgaro è stato arrestato il giorno dopo, ma nega di essere il pirata. mercoledì sera nel Reggiano un bimbo di sei ani ha subito la stessa sorte. L'investitrice, anche in quel caso, si è fermata per i soccorsi.