6 gennaio 2014 Bersani, medici: no danni neurologici Renzi: "Lo aspetto per discutere" Condizioni stabili per l'ex segretario del Pd, sottoposto a un delicato intervento per una emorragia cerebrale. Dopo l'intervento ha visto la moglie e le figlie

19:08 - Dopo una notte tranquilla prosegue "positivamente" il decorso postoperatorio di Pier Luigi Bersani, "che resta senza sedazione farmacologica, mantenendosi sveglio, collaborante e privo di deficit neurologici". Questo il contenuto del bollettino medico diffuso alle 17 dall'ospedale Maggiore di Parma. "Tutti i controlli e i parametri vitali sono stabili e nella norma il paziente rimane al momento ricoverato in rianimazione. La prognosi resta riservata".

L'ex segretario Pd operato per una emorragia cerebrale e ricoverato in Rianimazione nel reparto di Neurochirurgia, dopo l'operazione, ha incontrato la moglie Daniela e le figlie. "La tac di controllo ha confermato una evoluzioni positiva delle condizioni cliniche", fanno sapere i medici.



In ospedale sono arrivati molti esponenti del Pd, tra cui il segretario Matteo Renzi. Il sindaco di Firenze è giunto all'ospedale Maggiore di Parma entrando da un ingresso secondario.



Renzi: "Lo aspetto per tornare a discutere" - "Aspetto Pier Luigi per tornare a discutere, anche a litigare, l'importante è che lui, che è bello tosto, sia riuscito a superare questa fase che è la più difficile", ha detto Matteo Renzi. "Ho portato l'abbraccio di tutta la comunità del Pd, e anche personale, alla signora Daniela, alle figlie Elisa e Margherita, ovviamente non ho potuto parlare con Pier Luigi che è in rianimazione. Siamo felici che la situazione in miglioramento, io sono venuto qua per un saluto e un abbraccio e a dire che siamo tutti con Bersani", ha aggiunto. "E' bello questo affetto, finalmente ho sentito parole belle da tutti gli schieramenti, nessuno escluso".



Il primo bollettino medico: "Decorso positivo" - Il decorso operatorio di Bersani sta evolvendo in maniera positiva dopo una notte tranquilla, come emerge dal bollettino medico diffuso dall'ospedale in mattinata. "Il paziente ha trascorso una notte tranquilla - hanno detto i medici - e tutti i parametri vitali sono stabili e nella norma. La Tac di controllo, fatta alle 2, ha confermato l'evoluzione positiva delle condizioni cliniche".



Il medico: "Mi ha riconosciuto" - "La moglie di Bersani ha detto che è il marito che aveva sempre avuto", ha riferito Ermanno Giombelli, il neurochirurgo dell'ospedale che ha operato l'ex segretario del Pd. "Mi ha riconosciuto - ha ripreso -. Ricorda il mio nome, non so se è un fatto positivo o negativo. Comunque era cosciente sia prima che dopo l'intervento, ora il problema è superare la fase acuta. Le complicanze più importanti sono tra la terza e la decima giornata".



Il chirurgo ha anche detto che il malore non sarebbe da mettere in relazione con lo stress dovuto agli eventi della vita politica del Paese nei primi mesi del 2013, con Bersani diretto protagonista.