Aldrovandi,sequestro beni ad agenti

12:24 - Scatta il sequestro conservativo di un quinto dello stipendio e dei beni mobili e immobili per i quattro agenti condannati in via definitiva per la morte di Federico Aldrovandi, il 18enne deceduto a Ferrara nel 2005 durante un controllo di polizia. I quattro devono risarcire alla famiglia del giovane un danno di circa 467mila euro ciascuno, per un totale di 1 milione 870mila euro.