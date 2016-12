Aldrovandi, Renzi: applausi indegni

23:08 - Matteo Renzi ha telefonato alla madre di Federico Aldrovandi per esprimerle solidarietà per "l'indegna vicenda" accaduta al congresso del Sap dove ci sono stati 5 minuti di applausi per gli agenti condannati per l'omicidio del giovane. "Gesto gravissimo e inaccettabile che offende", ha aggiunto il ministro Alfano. Critico anche il capo della polizia Pansa: "Non ci riconosciamo in questi comportamenti".