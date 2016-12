Accoltella la ex e fugge, bloccato

21:43 - Un giovane ha accoltellato più volte in strada l'ex fidanzata, poi è ripartito a bordo della sua auto, ma è stato bloccato dalle forze dell'ordine. E' accaduto a Felino, nel Parmense. La ragazza, italiana, soccorsa da alcuni passanti e poi dal 118, è stata ricoverata all'ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri hanno poi rintracciato l'uomo, un 27enne di origine magrebina.