"Installazione simula fellatio", polemiche su opera d'arte in mostra Bologna

11:15 - Una bottiglia verde da cui esce del latte e una donna che, avvicinandosi con le labbra, arriva a simulare, secondo alcuni in maniera esplicita, una fellatio. Polemiche bipartisan, a Bologna, per la videoinstallazione di Cheryl Donegan, "Head", esposta a Palazzo D'Accursio per una delle iniziative de "La scienza in piazza". Critiche respinte al mittente dagli organizzatori, la Fondazione Golinelli: "Siamo esterrefatti che a Bologna possano ancora esistere valutazioni così retrive".