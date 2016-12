Violentata e costretta a prostituirsi, bulgara fugge da "casa degli orrori"

09:30 - Una bulgara è stata segregata in casa, violentata e costretta a prostituirsi per un anno, fino a quando cioè non ha denunciato i suoi aguzzini alla polizia, dopo essere riuscita a fuggire dalla "casa degli orrori", in cui era stata rinchiusa. Sono un uomo, suo connazionale, e la sua fidanzata, anche lei bulgara. Lui, lo aveva conosciuto su Fb e l'aveva convinta a lasciare il suo Paese, e il figlio 14enne, per venire a fare la cameriera a Rimini.

Un uomo di successo, per giunta connazionale, che le offriva una buona opportunità per dare una svolta alla sua vita di mamma separata e disoccupata. Un'offerta da prendere al volo. Invece di un lavoro onesto per lei - così riporta l'edizione locale de 'Il Resto del Carlino' - l'uomo aveva in mente di farla prostituire in una abitazione di Torre Pedrera, nel Riminese. Dopo un anno di vessazioni, percosse e violenze, è riuscita a fuggire, grazie all'aiuto di un cliente, da quella che era divenuta una sorta di "casa degli orrori". La giovane - violentata e segregata nell'appartamento e minacciata dell'uccisione del figlio - non era l'unica costretta a prostituirsi: altre due cittadine bulgare, infatti, si trovavano nella sua stessa situazione, tenute prigioniere. La Squadra Mobile riminese ha fatto irruzione nella casa arrestando solo la fidanzata dell'uomo, che è riuscito a far perdere le proprie tracce.