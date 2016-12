Una maestra di Parma agli alunni: "Babbo Natale non esiste"

15:32 - La lezione del giorno era quella su Santa Claus. I bambini di una scuola elementare di Parma erano felici di poter parlare dell' "uomo in rosso" più amato a pochi giorni dal 25 dicembre. E invece ecco arrivare la doccia fredda. "Oggi parliamo di Santa Claus", ha esordito la maestra. "Si tratta di una leggenda: Babbo Natale infatti non esiste". Secondo la Gazzetta di Parma, che riporta la notizia, la lezione avrebbe lasciato senza parole i bambini. Immediate le reazioni dei genitori degli alunni disillusi che hanno protestato contro la scarsa delicatezza dell'insegnante che, con poche parole, ha cancellato i sogni di un'intera classe.



Un genitore ha anche scritto una lettera alla maestra in questione: poche righe, scritte in tono ironico in cui si immedesima nel figlio di otto anni e parla di un "provvedimento disciplinare" in cui si sarebbe imbatturta la maestra se non avesse tenuto la lezione sulla leggenda di Santa Claus. "Nei nostri sogni, caro Babbo Natale, tu esisti ed esisterai sempre", si legge nella lettera pubblicata dalla Gazzetta di Parma. "Vorremmo che tu regalassi a questa maestra la magia che proviamo noi quando ti scriviamo, la magia di quando fatichiamo ad addormentarci pensando a te che arriverai con le tue renne, un po’ per la speranza di vederti e un po’ timorosi perché non ti conosciamo. La magia di quando ci svegliamo al mattino e corriamo a guardare sotto l’albero. Vorremmo che tutti provassero queste emozioni, perché ce n’è bisogno. Queste cose non hanno età".