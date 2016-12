Scontro treno-auto, donna grave

13:30 - E' di una donna ferita gravemente il bilancio di uno scontro fra un treno regionale e un'auto avvenuto poco prima delle 9 a un passaggio a livello tra Solarolo e Barbiano, nel Ravennate. La conducente dell'auto è stata soccorsa e trasferita in gravi condizioni all'ospedale di Cesena. la circolazione ferroviaria sulla linea Castelbolognese-Ravenna è rimasta sospesa per oltre tre ore, con ritardi per 13 convogli.