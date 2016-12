Scontri tra tifosi Inter e polizia

00:46 - Momenti di tensione al termine della partita Bologna-Inter all'esterno dello stadio Dall'Ara, tra tifosi nerazzurri e forze dell'ordine. Durante un lancio di oggetti e alcuni grossi petardi, all'incrocio tra via Porrettana e via dello Sport, all'uscita della curva ospite, un dirigente della Questura è rimasto ferito in modo lieve ed è stato portato per accertamenti all'ospedale in ambulanza.