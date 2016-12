Schianto nel Bolognese: un morto

23:29 - Un uomo di 51 anni è morto in un incidente stradale a Crevalcore (Bologna). L'auto su cui viaggiava la vittima, per cause ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada mentre percorreva via Signata e si è ribaltata. L'uomo, che era alla guida, è deceduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118 con un'ambulanza e l'auto medica.