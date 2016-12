Ravenna, trovati morti madre e figlio Sembra si tratti di omicidio-suicidio

16:46 - Un uomo di 52 anni e sua madre, di 75 anni, sono stati trovati morti alle porte di Ravenna: erano entrambi a bordo di una Fiat Panda parcheggiata in una piazzola della E45, nei paraggi dell'abitato di Casemurate. I due sarebbero stati uccisi da un fucile da caccia in quello che, secondo gli investigatori, appare essere un omicidio-suicidio. La corsia sud della strada da Ravenna a Casemurate è stata chiusa al traffico per i rilievi.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è sceso dall'auto, parcheggiata in una piazzola a 6.3 km dallo svincolo delle case Murate in vista del paese di San Zaccaria, ha aperto il baule dell'utilitaria ed ha preso il fucile da caccia con il quale ha fatto fuoco contro la donna che era seduta nel posto lato passeggero.



La donna, centrata da distanza ravvicinata, è morta sul colpo. A quel punto l'uomo ha puntato il fucile verso il suo mento e si è sparato in testa. Anche lui è morto all'istante ed è caduto a ridosso della vettura, lato posteriore.



Subito dopo è passata un'auto il cui conducente, vedendo la scena ha rallentato di colpo. Questo ha causato un piccolo tamponamento con un'altra vettura che stava arrivando in quel momento. L'allarme è stato dato alla Polstrada proprio dai due automobilisti. Ancora ignote le cause del gesto.