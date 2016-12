09:12 - La Squadra mobile di Modena ha arrestato cinque napoletani con precedenti penali, per una rapina commessa in città. I malviventi avevano puntato una pistola alla tempia di un uomo facendosi consegnare un orologio del valore di 6mila euro. Erano poi fuggiti in scooter seminando una volante della polizia che li aveva inseguiti.