Modena, 50enne morto sul lavoro

23:24 - Un 50enne è morto dopo essere stato ricoverato in seguito a un infortunio sul lavoro accaduto in un'officina di Spilamberto, nel Modenese. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato tra il suo camion di soccorso stradale e la motrice di un Tir appena riparata che, messa in moto da un autotrasportatore, ha avuto un sussulto in retromarcia investendolo. Trasportato in elisoccorso all'Ospedale di Baggiovara, è deceduto dopo essere stato sottoposto a un intervento.