In Emilia Romagna i consiglieri si fanno rimborsare i bagni pubblici

17:20 - Tra le voci di spesa dei diversi gruppi consiliari dell'Emilia Romagna, ci sono, tra l'altro, anche scontrini per l'utilizzo di bagni pubblici, del valore di circa 50 centesimi. Gli inquirenti, nell'ambito dell'inchiesta per peculato che vede indagati tutti e nove i capigruppo del consiglio regionale, hanno trovato come acquisti rendicontati anche un asciugacapelli, un divano-letto, vino, salumi, diverse penne e pacchetti di caramelle.

